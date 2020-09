Speranza: "Il virus ha ancora numeri significativi, ai giovani chiediamo una mano" (Di lunedì 7 settembre 2020) Il virus continua ad avere numeri importanti. Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha invitato a non abbassare la soglia di attenzione. Sono 1.108 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi oggi dal ministero.Nell’ultimo giorno sono stati registrati altri 12 decessi, 35.553 in tutto da inizio epidemia. E continua a crescere anche il numero dei malati in terapia intensiva: sono 142, 9 in più rispetto a ieri.Il ministro della Salute Roberto Speranza, in visita oggi all'Incubatore biomedicale Toscana Lifes Sciences, a Siena, ha tra l’altro chiesto aiuto ai giovani: "Non bisogna dare nulla per scontato. Il Covid com’è noto continua ad avere numeri significativi, guai ... Leggi su blogo

