Sokratis è ormai un ex Arsenal: l'indizio social avvicina il greco al Napoli (Di lunedì 7 settembre 2020) Sokratis Papastathopoulos è il primo difensore che il Napoli ha in mente per sostituire eventualmente Kalidou Koulibaly. L'edizione odierna di Tuttosport fornisce anche un indizio sul divorzio ormai imminente coi Gunners. Leggi su tuttonapoli

ZZiliani : Dopo lo scoop sui difensori dell’Udinese Troost e Ekong e sui colpi di mercato del Napoli, Sokratis e Papastathopou… - tuttonapoli : Sokratis è ormai un ex Arsenal: l'indizio social avvicina il greco al Napoli - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: Sokratis #Papastathopoulos, nonostante i diversi sondaggi, ha deciso di aspettare il #Napoli almeno per altri quattro o… - danieldimuz9 : @JosiphOliver Sokratis lo prenderemo insieme a Matvienko dopo le cessioni di Koulibaly e Maksimovic - JosiphOliver : @danieldimuz9 Sono d'accordo, sia mai che salta pure Sokratis -