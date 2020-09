Se c’è un aldilà sono fottuto: viaggio nel cinema di Claudio Caligari (Di lunedì 7 settembre 2020) L'intervista a Simone Isola e Fausto Trombetta, i registi del documentario su Claudio Caligari disponibile su RaiPlay. Esattamente cinque anni fa Venezia salutava Non essere cattivo, l'ultimo film di Claudio Caligari, quello che fece conoscere l'indiscusso genio del regista di Amore tossico al grande pubblico e che avrebbe riabilitato la sua immagine agli occhi di un'industria che lo aveva sempre snobbato. Caligari era morto quasi alla fine del montaggio del film, Non essere cattivo arrivava diciassette anni dopo L'odore della notte e fu realizzato solo grazie all'aiuto dell'amico Valerio Mastandrea. Se c'è un aldilà sono fottuto, documentario di Simone Isola (tra i produttori di Non essere cattivo) e Fausto Trombetta, parte proprio da lui e dalla famosa ... Leggi su movieplayer

Magic_Charly : RT @jan_novantuno: Cose belle: Se c'è un aldilà sono fottuto, il documentario su Claudio Caligari, è disponibile su Raiplay. - robecuom : ah c'è pure questo su Rai Play - cinemaniaco_fb : ?????????????? Se c’è un aldilà sono fottuto: viaggio nel cinema di Claudio Caligari - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: Cose belle: Se c'è un aldilà sono fottuto, il documentario su Claudio Caligari, è disponibile su Raiplay. - vale_polly : RT @jan_novantuno: Cose belle: Se c'è un aldilà sono fottuto, il documentario su Claudio Caligari, è disponibile su Raiplay. -

Ultime Notizie dalla rete : c’è aldilà Pirelli chiama gli scrittori Emmanuel Carrère, John Seabrook e l’artista Selman Hosgör per il Rapporto 2019 Corriere della Sera