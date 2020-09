Remdesivir, anti-virale efficace contro Covid-19: come funziona (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Remdesivir è tra i farmaci anti-virali più usati per contrastare le infezioni da Covid-19. Non a caso è tra i rimedi autorizzati dagli enti regolatori per la cura del virus. Ecco come funziona Il Remdesivir funziona ed è la scelta più frequente nella lotta al Coronavirus. Si tratta di un farmaco anti-virale approvato e autorizzato da gran parte degli enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2. Non è l’unica terapia adottata, certamente ad oggi risulta essere tra i rimedi di maggior successo. Un farmaco nato per contrastare l’Ebola Il farmaco, nato per contrastare il virus Ebola, secondo il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e ... Leggi su zon

