Referendum: oggi il sì del Pd, diviso,. Di Maio: non tornerò a capo del M5s (Di lunedì 7 settembre 2020) In corso la direzione nazionale del Pd che deve definire la linea ufficiale per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Zingaretti invita tutto il partito a aderire al sì, ma rassicura: 'non credo ... Leggi su tg.la7

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Referendum, Arturo Parisi: 'Voto No, il taglio dei parlamentari è una resa all'antipolitica. Nel Pd… - davidealgebris : Il M5S è ben più della Casta. Oggi esprime il 35% Parlamento. Ora provano a salvarsi giocando a fare l'Anticasta? H… - zazoomblog : Referendum: oggi il sì del Pd diviso. Di Maio: non tornerò a capo del M5s - #Referendum: #diviso. #Maio: #tornerò - GessaMarta : RT @NoTaglio: Oggi alle 18:30 all'evento #IoVotoNo - Assemblea pubblica di costituzione del comitato del NO sarà ad #Avellino il costituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum oggi Toninelli -Bodini, le ragioni dei 'sì' e dei 'no' al Referendum. Stoccate a Renzi il terreno comune Cremonaoggi Referendum: oggi il sì del Pd (diviso). Di Maio: non tornerò a capo del M5s

In corso la direzione nazionale del Pd che deve definire la linea ufficiale per il referendum sul taglio dei parlamentari. Zingaretti invita tutto il partito a aderire al sì, ma rassicura: "non credo ...

Un nuovo comitato giovanile in vista del referendum Nasce “Nostra” contro il taglio dei parlamentari

FIUMICINO – «Nasce anche a Fiumicino ‘Nostra – comitato giovanile per il no al referendum costituzionale’ del 20 e 21 settembre. ‘Nostra’ è un comitato trasversale, aperto a tutti gli studenti, i lavo ...

In corso la direzione nazionale del Pd che deve definire la linea ufficiale per il referendum sul taglio dei parlamentari. Zingaretti invita tutto il partito a aderire al sì, ma rassicura: "non credo ...FIUMICINO – «Nasce anche a Fiumicino ‘Nostra – comitato giovanile per il no al referendum costituzionale’ del 20 e 21 settembre. ‘Nostra’ è un comitato trasversale, aperto a tutti gli studenti, i lavo ...