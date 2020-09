Recovery Fund: il calcio d'inizio mercoledì (Di lunedì 7 settembre 2020) Entro il mese l'invio da Bruxelles ai singoli Stati delle linee guida. Tra ottobre e novembre il confronto tra Commissione e governi per arrivare a gennaio alla lista dei piani d'intervento da ... Leggi su tg.la7

L’agroalimentare italiano vale oltre 530 miliardi, il 25% del Pil, offre lavoro a 3,6 milioni di addetti grazie all’attività di 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, e oltre 330mila r ...Il Recovery plan ci dà le condizioni per una riforma fiscale sia ambiziosa: lo sostiene il ministro dell'Economia, Gualtieri, che sottolinea come nel 2020 la caduta media annuale del pil italiano non ...