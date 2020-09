Perde il controllo dell’auto e precipita per circa 20 metri: muore ragazzo di 28 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Un ragazzo di soli 28 anni è morto nella serata di ieri a San Giovanni in Fiore (Cosenza) dopo essere precipitato con l’auto per circa 20 metri. Un’altra vita spezzata nell’ennesimo incidente sulle strade italiane. È accaduto a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, nella serata di ieri. A Perdere la vita un … L'articolo Perde il controllo dell’auto e precipita per circa 20 metri: muore ragazzo di 28 anni proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

LuciaMosca1 : (Sant'Elpidio a Mare, perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata: 50enne trasportato al Murri di Fermo)… - MoliseTabloid : Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, conducente in ospedale in codice rosso - Castelvetranews : Perde il controllo dell'auto e sbanda sull'A-29. Coinvolti due giocatori della Folgore. Spavento ma nessun ferito - Laura_Simonazzi : Il nemico più debole è quello che perde il controllo. #InUnFilm Le ragazze del centralino #VentagliDiParole… - Miti_Vigliero : RT @genovatoday: Pra’: perde il controllo dell’auto e sfonda la ringhiera, guasto al tubo del gas -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Perde controllo della moto, la figlia muore nell'incidente Agenzia ANSA Tragico incidente al Passo del Toro, muore in moto 46enne di Barzio

VALTORTA – Tragico incidente quello avvenuto oggi, domenica tra il Passo del Toro e la località la Mota, tra le province di Bergamo e Lecco, dove Serafino Arrigoni Neri, 46 anni di Barzio è morto in s ...

Montezemolo: “Voglio bene alla Ferrari, meglio tacere”

“Questa stagione ci renderà più forti”. Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha commentato un Gran Premio d’Italia avaro di soddisfazioni per gli uomini in rosso. Sebastian Vettel è sca ...

VALTORTA – Tragico incidente quello avvenuto oggi, domenica tra il Passo del Toro e la località la Mota, tra le province di Bergamo e Lecco, dove Serafino Arrigoni Neri, 46 anni di Barzio è morto in s ...“Questa stagione ci renderà più forti”. Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha commentato un Gran Premio d’Italia avaro di soddisfazioni per gli uomini in rosso. Sebastian Vettel è sca ...