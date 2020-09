Omicidio Colleferro: uno degli aggressori di Willy Monteiro insegnava arti marziali ai bambini | VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Ragazzo ucciso a Colleferro: uno degli aggressori insegnava arti marziali ai bambini VIDEO Tra gli aggressori di Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo), il ragazzo ucciso a calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre, c’è anche Marco Bianchi, il quale, come mostra anche un VIDEO postato sui social e successivamente cancellato, insegnava arti marziali ai bambini. “Nel nostro team cerchiamo di far uscire ragazzi determinati e preparati” si legge nelle didascalia di presentazione al filmato in cui si vede Bianchi mentre allena un bambino nella palestra ... Leggi su tpi

