Marina Berlusconi positiva al Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) Non solo Berlusconi. La settimana scorsa è stata caratterizzata dalla notizia della positività di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in ospedale per tenere sotto controllo la sua situazione di salute. Intanto però, secondo quanto rivela Ansa, anche Marina Berlusconi, risulterebbe positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi positiva al Coronavirus La notizia di queste ultime ore riguarda la positività di un altro membro ... Leggi su thesocialpost

