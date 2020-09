Marco e Gabriele Bianchi Arrestati per Aver Ucciso Willy: “Chi Mena per Primo Mena Due Volte” (Di lunedì 7 settembre 2020) I due fratelli sono accusati di Avere Ucciso Willy Monteiro Duarte, 21enne che stava cercando di sedare una rissa, sono esperti lottatori e appassionati di MMA. Da tempo attiravano attenzioni particolari sui social Marco e Gabriele Bianchi di 22 e 26 anni, i fratelli sono stati Arrestati sabato notte in quanto principali accusati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I giovani dall’aspetto prorompente sia online che non, tra muscoli e tatuaggi e frasi del tipo “Chi Mena per Primo Mena due volte”, sono particolarmente noti a Colleferro e Artena, in provincia di Roma, per i loro comportamenti spesso provocatori. “Non è la ... Leggi su youreduaction

