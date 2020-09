Lui la tradisce, lei impazzisce e si vendica: lo affitta a… “almeno guadagno qualcosa” (Di lunedì 7 settembre 2020) Cosa fareste se scopriste che il vostro amato avesse delle amanti? Ognuna reagisce in un modo, ma questa donna ha scelto di vendicarsi in un modo del tutto originale, cercando di avere anche un proprio tornaconto personale. Mi ha tradita, ma almeno ci guadagno qualcosa Questa storia arriva dal Kenya e la donna protagonista ha scoperto che il marito vive di scappatelle: ha molte donne, ma lei non ha mai voluto divorziare. Così si è inventata un modo del tutto originale per vendicarsi. L’ultima scappatella, la donna che la moglie ha trovato a letto con il marito è stata contattata con una precisa richiesta: “lo vuoi? Te lo affitto!”. Ebbene, la moglie tradita ha deciso di mettere in affitto il marito fedigrafo per 20 dollari. Grazie a questo sistema, per assurdo accettato dal marito, la donna ha ... Leggi su velvetgossip

MarrelliViviana : Avete presente quando la ragazza sogna che il ragazzo la tradisce e si sveglia nervosa? Bene, con Michele funziona… - dariodangelo91 : Nessun #Mattarellabis. #Conte pecca di eleganza e tradisce la sua grande paura: essere sostituito da Mario #Draghi.… - unaditante : RT @Terronapurebona: Ascoltate sempre il vostro Istinto Lui vi protegge Lui non vi tradisce Lui vi conosce Ascoltatelo SEMPRE - MiletheFrog : RT @Terronapurebona: Ascoltate sempre il vostro Istinto Lui vi protegge Lui non vi tradisce Lui vi conosce Ascoltatelo SEMPRE - avvincentement : RT @Terronapurebona: Ascoltate sempre il vostro Istinto Lui vi protegge Lui non vi tradisce Lui vi conosce Ascoltatelo SEMPRE -

Ultime Notizie dalla rete : Lui tradisce Lui la tradisce e lei lo manda in ospedale con i boxer pieni di... Velvet Gossip Lui & Lei: come affrontare e superare il tradimento del partner

L’estate sta per finire e molte coppie ne hanno approfittato per ricaricare le pile e fare un pieno di energia per affrontare un nuovo inverno a due. Alcuni, magari le coppie più strutturate, hanno fo ...

Fiorella Mannoia e Achille Lauro, il duetto con C’est la vie incanta i Seat Music Awards

Fiorella Mannoia e Achille Lauro, il duetto con C'est la vie incanta i Seat Music Awards Duetto a sorpresa sul palco della manifestazione condotta su Rai1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il brano ...

L’estate sta per finire e molte coppie ne hanno approfittato per ricaricare le pile e fare un pieno di energia per affrontare un nuovo inverno a due. Alcuni, magari le coppie più strutturate, hanno fo ...Fiorella Mannoia e Achille Lauro, il duetto con C'est la vie incanta i Seat Music Awards Duetto a sorpresa sul palco della manifestazione condotta su Rai1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il brano ...