L'ira di Capuozzo sulle "bestie": "Perché siete uomini da niente" (Di lunedì 7 settembre 2020) Federico Garau Il giornalista ha commentato il violento episodio di aggressione ai danni del 21enne Willy Monteiro Duarte, pestato a sangue per aver difeso un amico Anche il giornalista Toni Capuozzo ha voluto commentare il terribile episodio del pestaggio in seguito al quale, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, è rimasto ucciso Willy Monteiro Duarte, giovane originario della repubblica di Capo Verde. Il 21enne, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sarebbe intervenuto in difesa di un amico durante una lite nata, forse, per una ragazza: riuscito a separare i contendenti, il ragazzo è successivamente divenuto obiettivo dei quattro balordi arrestati. Trascorso qualche minuto, infatti, i responsabili sono tornati alla carica per farla pagare al 21enne, pestandolo brutalmente a sangue e lasciandolo a terra privo di ... Leggi su ilgiornale

