La Campania ha speso più della Lombardia in piena pandemia. L’Anac certifica il fallimento di De Luca (Di lunedì 7 settembre 2020) Con oltre 337 milioni di euro e 76mila euro di spesa per contagiato la Campania si colloca al top tra le regioni per la spesa sostenuta per affrontare l’emergenza Covid 19 alla data del 30 aprile. La tabella pubblicata dall’Anac fa clamore. La sanità campana ha speso per ogni contagiato più risorse della Lombardia e del Veneto che sono state tra le zone d’Italia più funestate dalla pandemia. Campania, una spesa folle L’Anac aveva dettagliato le spese sostenute dalle Regioni: a far lievitare il costo delle barriere alzate per bloccare il virus, è stato l’acquisto dei dispositivi di sicurezza. Possibile che l’amministrazione regionale della Campania, dal 1 marzo al 30 ... Leggi su secoloditalia

