Juventus: la presentazione ufficiale di Mckennie (Di lunedì 7 settembre 2020) Questo pomeriggio è stato presentato il centrocampista americano, Weston Mckennie, uno dei nuovi acquisti di questa stagione della Juventus: “Quando ho scoperto l’interesse di un club importante come la Juventus sono subito rimasto entusiasta e nel giro di due settimane abbiamo concluso il trasferimento. Sono un giocatore box-to box, ho già parlato con Pirlo e gli piace il modo in cui gioco e l’abilità che ho nel recuperare il pallone. I miei idoli? Da giovane ammiravo Francesco Totti e la sua grande classe”. La Juventus chiude per Mckennie dello Schalke 04 L’ex Schalke 04 parla poi delle sue caratteristiche: “La posizione migliore, quelka dove mi sento più a mio agio, dove mi diverto maggiormente, dove sono più efficace, ... Leggi su sport.periodicodaily

juventusfc : Bianconeri, domani appuntamento con la presentazione di @WMcKennie! Alle 15.30 LIVE su - juventusfc : ?? La presentazione di @WMckennie è LIVE alle 15:30! ?? ?? Guardala qui ?? - juventusfc : Eccola la maglia di @WMckennie, la numero 1??4?? ?? La trovate già sul nostro Official Store Online! ??… - HaidaraLansana : RT @juventusfc: ?? La presentazione di @WMckennie è LIVE alle 15:30! ?? ?? Guardala qui ?? - DimaSiren28 : RT @juventusfc: Inizia la presentazione di @WMckennie! LA DIRETTA: -