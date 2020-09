Inghilterra, ragazzo spara a coetaneo vicino scuola: 15enne gravemente ferito (Di lunedì 7 settembre 2020) In Gran Bretagna, precisamente a Kesgrave (Sud-Est dell’Inghilterra), un ragazzo ha sparato a un coetaneo nelle vicinanze della scuola. L’adolescente è ora ricoverato in gravi condizioni, l’aggressore è stato arrestato. L’aggressione ha avuto luogo in Gran Bretagna, vicino a una scuola di Kesgrave, non lontano da Ipswich, nel Sud-Est dell’Inghilterra. Coinvolti, due adolescenti: un minorenne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

