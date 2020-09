Incendio nella notte in un appartamento all'ottavo piano a Milano (Di lunedì 7 settembre 2020) Il rogo, foto Sissi Bart, Un Incendio è scoppiato la scorsa notte in via Almerico da Schio, Lorenteggio,, all'altezza del civico 5, in una palazzina. Per cause da accertare, infatti, un appartamento ... Leggi su milanotoday

emergenzavvf : #Incendio nella notte in un bar a Cusano di Zoppola (PN). L’intervento dei #vigilidelfuoco ha evitato la propagazio… - emergenzavvf : Prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio boschivo ad #Altofonte (PA), dove nella notte sono state eva… - emergenzavvf : Spento nella notte l’#incendio in un capannone aziendale di vernici e ferramenta a #SettimoMilanese (MI). Chiuse st… - cjmimun : Un incendio in apparenza doloso ha provocato danni materiali la scorsa notte nella biblioteca di Neve' Shalom, il v… - RedazioneLaNews : #Milano Incendio nella notte in un appartamento all'ottavo piano a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nella Incendio nella notte in un appartamento all'ottavo piano a Milano MilanoToday.it Auto e rifiuti in fiamme, doppio incendio a Gello

PONTEDERADue incendi a distanza di una manciata di minuti nella serata di sabato, entrambi nella zona industriale di Pontedera. Il primo si è verificato ai danni di un’auto in sosta in via delle Calen ...

Territori nel caos climatico

I disastri provocati in Veneto e in Lombardia da improvvise tempeste scatenatesi nei giorni scorsi e i violenti incendi che hanno distrutto interi boschi della Sicilia occidentale, rientrano solo in p ...

PONTEDERADue incendi a distanza di una manciata di minuti nella serata di sabato, entrambi nella zona industriale di Pontedera. Il primo si è verificato ai danni di un’auto in sosta in via delle Calen ...I disastri provocati in Veneto e in Lombardia da improvvise tempeste scatenatesi nei giorni scorsi e i violenti incendi che hanno distrutto interi boschi della Sicilia occidentale, rientrano solo in p ...