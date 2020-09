Il retroscena: la Juve aspetta Suarez. Ma i sondaggi per Morata hanno un perché (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juve vuole Suarez, è la priorità, ora la volontà è quella di accorciare la tempistica per chiudere l’operazione con il Barcellona. Suarez oggi è la prima scelta, il famoso grande attaccante invocato da Ronaldo che aveva chiesto di fare un tentativo per Benzema e che ovviamente non può che stimare il Pistolero. Resta in corsa Dzeko, almeno fino a quando non sarà definitivamente sbloccata la vicenda Suarez, con il coinvolgimento di Milik. Ma intanto vanno avanti i contatti con Alvaro Morata, che vi avevamo segnalato in tempi non sospetti, e c’è un perché. La Juve deve liberarsi di Higuain (il fratello e agente, Nicolas, è a Torino per trattare la risoluzione, per l’argentino c’è anche ... Leggi su alfredopedulla

Siamo ormai arrivati all’8 settembre e Gigio Donnarumma ha un contratto in scadenza a giugno. Quindi, anche i meno informati sul calciomercato sanno che a gennaio – in assenza di rinnovo – il portiere ...

Juventus, ecco McKennie: “Totti il mio idolo. Cristiano Ronaldo? Lo utilizzavo nei videogiochi”

Il sorriso di chi sa di vivere un momento unico nella sua vita, la semplicità di un ragazzo genuino, umile, che non ha usato filtri per nascondere la sua emozione per questa nuova avventura alla Juven ...

