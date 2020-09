Il passo azzardato di Conte verso un quadro di Governo più instabile (Di lunedì 7 settembre 2020) È stato accolto con un misto di sorpresa e curiosità il discorso di Conte a Cernobbio. La sorpresa nasce dal fatto che il presidente del Consiglio finora, rispetto alle questioni strettamente politiche, ha osservato un certo prudente formalismo, un po’ per riserbo istituzionale, un po’ per comprensibile ritrosia personale. La curiosità, invece, riporta alla sensazione di un inquieto procedere sulla via dell’impegno politico diretto ed esplicito, talché si è cercato di capire se davvero il Premier intenda prima o poi assumersi la responsabilità di fondare un partito.Conte, a questo riguardo, non ha esitato neppure stavolta a ribadire la sua totale estraneità all’idea di un nuova formazione politica. Ciò basterebbe a mettere in sordina le voci ricorrenti sulle effettive ... Leggi su huffingtonpost

F1, GP Italia 2020: Carlos Sainz a un passo dalla vittoria. La Ferrari si coccola il suo prossimo pilota

Non vi sono dubbi che se a Carlos Sainz avessero preannunciato un secondo posto al termine del GP d’Italia di F1, ottava prova del Mondiale 2020, lui avrebbe posto diverse firme. Tuttavia, lo sviluppo ...

