Gazzetta: Fiorentina su Milik. Possibile scambio con Castrovilli (Di lunedì 7 settembre 2020) A meno di due settimane dalla ripresa del campionato, il Napoli ha bisogno di sbloccare le cessioni per poter tornare sul mercato a completare la rosa. Uno dei calciatori che deve sicuramente salutare il Napoli è Milik, e siccome al momento che lo scambio con Under sembra essere naufragato a causa dei mancati incastri con i bianconeri, si apre la pista Fiorentina per l’attaccante polacco, secondo la Gazzetta dello Sport La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per mili. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento. Ora il direttore sportivo viola Pradè, strategicamente si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano Il Napoli, qualora Milik ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Fiorentina Commisso: “Quanto è forte Amrabat! Chiesa via? Mai nessuna offerta per lui” La Gazzetta dello Sport Gazzetta, Torreira è l'obiettivo numero uno della Fiorentina, anche la Roma su di lui. L

L’ex doriano in forza all’Arsenal piace a Torino, Lazio e a diverse società inglesi. L’accordo ormai è vicinissimo per un biennale di poco inferiore ai 2 milioni a stagione. (Fiorentina.it) Non credo ...

CALCIOMERCATO ROMA/ Ancora nessuna offerta per Florenzi: resterà a Trigoria?

Calciomercato Roma: le notizie, le voci, le indiscrezioni sulle operazioni in entrata e in uscita della società giallorossa, in questa sessione estiva. Oggi, domenica 6 settembre. Alessandro Florenzi, ...

