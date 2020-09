Foggia, positivo Covid al matrimonio: 100 in isolamento (Di lunedì 7 settembre 2020) A Foggia un uomo positivo al Covid partecipa a un matrimonio. La ASL locale impone l’isolamento e sorveglianza attiva per 100 invitati. Sposarsi al tempo del Covid. A Foggia caso limite in occasione di un matrimonio celebrato solo pochi giorni fa e al quale ha partecipato un inconsapevole positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo di Bari che invitato a un matrimonio a Foggia potrebbe aver contagiato decine di altri partecipanti. L’uomo, che è risultato positivo al tampone anti Covid dopo l’evento, ha subito allertato la ASL di Foggia che si è adoperata per avviare lo screening degli invitati al ... Leggi su bloglive

