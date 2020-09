Firenze, ubriaco si mette alla guida dell'ambulanza e scappa. Tamponate cinque auto (Di lunedì 7 settembre 2020) ubriaco, ruba ambulanza e scappa guidando il mezzo . Poi si schianta contro cinque auto parcheggiate. E' accaduto nella giornata di domenica all'ospedale di Careggi. Dove l'uomo, ubriaco, era stata ... Leggi su lanazione

La Nazione

Firenze, 7 settembre 2020 - Ubriaco, ruba ambulanza e scappa guidando il mezzo. Poi si schianta contro cinque auto parcheggiate. E' accaduto nella giornata di domenica all'ospedale di Careggi. Dove l' ...