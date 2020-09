Errico: “Anche al Sannio riconoscimento zona di produzione della mozzarella di bufala D.O.P.” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nel settore agricolo il comparto che deve avere un importante impulso è quello zootecnico. Atteso che, già nelle province di Caserta e Salerno, è stato raggiunto un grosso livello di qualità dell’allevamento bufalino con la produzione della mozzarella di bufala.Tale comparto però, anche in provincia di Benevento può avere una grande crescita, con il riconoscimento del territorio Sannita come zona di produzione della mozzarella di bufala D.O.P.’’ Così Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con la lista Campania Libera a sostegno del Presidente ... Leggi su anteprima24

