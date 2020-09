Emorragia cerebrale per Catherine Spaak, il dramma della conduttrice (Di lunedì 7 settembre 2020) La conduttrice Catherine Spaak ha rivelato a ‘Storie Italiane’ di aver subito problemi di salute qualche mese fa. Ospite di Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane‘, la nota conduttrice Catherine Spaak ha parlato della malattia che ha dovuto affrontare in questi mesi e che le ha modificato radicalmente la vita ed il modo di percepire il … Leggi su viagginews

Phiodem : Un mio prozio, una delle poche persone decenti rimaste nella famiglia di papà, ha avuto un'emorragia cerebrale. Ho… - AndreaLupin3 : @LaWho_Margot Io invece nel 2006 sono stato colpito da un emorragia cerebrale! Sono stato in coma e al mio risvegli… - ScafAnna : In ospedale lo stabilizzano e lo sbarcano a Savona. La diagnosi fu emorragia e commozione cerebrale, perforazione d… - Antonell47an : @giuspal68 Vedo che non ha capito un fico secco se avesse visto come riduce i malati la polio o come si MUORE DI TE… - Iattejun : io vi giuro che adesso faccio testa a muro cinque volte finché non mi viene un'emorragia cerebrale Esiste? Non lo s… -