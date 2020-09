Coronavirus, 350 alpini bergamaschi morti: una Messa per commemorarli (Di lunedì 7 settembre 2020) Bergamo, 7 settembre 2020 - Vittime del Coronavirus anche 350 alpini bergamaschi. La sezione provinciale di Bergamo dell'Associazione Nazionale alpini ha così deciso di ricordarli il 12 settembre, ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 350 Coronavirus, 350 alpini bergamaschi morti: una Messa per commemorarli Il Giorno Coronavirus in Ticino: cinque contagi in più nel weekend

San Teodoro, test per studenti e docenti: sono 450

La crescita rispetto a venerdì è stata di cinque casi positivi e zero decessi in più. 929 i pazienti dimessi da inizio pandemia BELLINZONA – Il sito del Cantone ha appena fornito l’aggiornamento dei d ...San Teodoro, 7 settembre 2020 – Dopo Budoni, anche San Teodoro fa partire la campagna di screening anti Coronavirus in vista dell’inizio dell’anno scolastico: a partire da oggi, 350 studenti dell’isti ...