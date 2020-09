Codice della strada 2020, in arrivo gli autovelox anche in città (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono in arrivo tante novità all’interno del nuovo Codice della strada. Dopo un lungo percorso di negoziazione tra Parlamento, Comuni e governo durato più di un anno, il provvedimento è arrivato vicino a tagliare il traguardo all’interno del dl Semplificazioni, approvato dal Senato venerdì scorso e che dovrà essere confermato dal voto della Camera nel corso dei prossimi giorni. Un bel mix di provvedimenti che cercano di inasprire le norme contro i “furbetti” dell’automobile e che contemplano maggiori diritti per la circolazione delle due ruote. La novità che potrebbe avere un maggiore impatto per la vita degli automobilisti riguarda l’introduzione degli autovelox anche nelle strade locali e di ... Leggi su gqitalia

