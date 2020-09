Choc ad Hong Kong per la violenza della polizia: arrestata una ragazzina di 12 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Manifestazioni nel giorno in cui dovevano tenersi le elezioni. Le forze dell’ordine sposano la linea dura: almeno 300 gli arresti Leggi su lastampa

«È scappata subito», «aveva un’aria sospetta»: per queste ragioni la polizia di Hong Kong, all’uscita di una cartoleria, ha accerchiato, buttato a terra e preso a calci — «abbiamo usato la minima forz ...

Chennai (India) Un video choc sta circolando su tutti i media internazionali e sta imbarazzando la polizia cinese. Sono immagini durissime e si vedono gli agenti che inseguono, buttano a terra e arres ...

