Cancellato il Roma Bar Show 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) . Un’altra vittima eccellente dell’emergenza sanitaria, nonostante il cauto ottimismo che ormai circola nel mondo dell’enogastronomia, con la conferma di svariati Beer Festival e di eventi legati al vino. Le misure di distanziamento e prevenzione imposte hanno spinto ad annullare la manifestazione. Non sarà quindi possibile replicare il successo, seppur velato da qualche polemica, della prima edizione. L’amara decisione di rimandare il Roma Bar Show a settembre 2021 è stata presa a seguito delle sopraggiunte condizioni operative e misure di prevenzione imposte dall’evoluzione del Covid-19 le quali non ci permettono di avere la certezza che potremmo essere in grado di produrre la manifestazione come pensato. Ci è chiesta e ci vorrà ancora tanta pazienza. Ready to be shaken in 2021!“, ... Leggi su winemag

PendolariRMNord : RT @InfoAtac: #info #atac Ferrovia Roma-Viterbo tratta urbana, cancellato il treno 42 con partenza alle 9.05 da Flaminio #roma - romamobilita : Ferrovia Roma-Viterbo , lungo la tratta urbana, cancellato il treno 42 con partenza alle 9.05 da Flaminio - 79_Alessio : RT @InfoAtac: #info #atac Ferrovia Roma-Viterbo tratta urbana, cancellato il treno 42 con partenza alle 9.05 da Flaminio #roma - InfoAtac : #info #atac Ferrovia Roma-Viterbo tratta urbana, cancellato il treno 42 con partenza alle 9.05 da Flaminio #roma - vorreimoriree : io ho ancora il biglietto del concerto di lou di roma che probabilmente è cancellato -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellato Roma Imbrattato a Roma il murales di Maupal sul Recovery Fund, cancellata Cappuccetto Rosso AGI - Agenzia Giornalistica Italia Chiara Ferragni e il pensiero per la morte di Willy: “Cancelliamo la cultura fascista in Italia”

Dalle pagine dei giornali a quelle dei social network. Che sia un tweet, un post su Facebook o una Story su Instagram, il popolo del web discute da giorni della tragica morte di Willy Monteiro, il 21e ...

Credito: Bankitalia, a luglio prestiti a settore privato in aumento del 2,8 per cento

Roma, 09 set 10:34 - (Agenzia Nova) - Nel mese di luglio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, ...

Dalle pagine dei giornali a quelle dei social network. Che sia un tweet, un post su Facebook o una Story su Instagram, il popolo del web discute da giorni della tragica morte di Willy Monteiro, il 21e ...Roma, 09 set 10:34 - (Agenzia Nova) - Nel mese di luglio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, ...