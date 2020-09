Campania, indagato De Luca L'accusa: favorì i suoi 4 autisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è indagato dalla Procura di Napoli: il governatore campano è accusato di aver favorito i suoi quattro autisti, promossi indebitamente nello staff delle relazioni istituzionali, pur non avendo nessuna qualifica, soltanto per consentire loro di percepire uno stipendio più cospicuo. Uno di loro, inoltre, nel 2017 è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre accompagnava De Luca a casa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

MediasetTgcom24 : Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - angelo_arcadu : RT @tempoweb: #DeLuca indagato per falso e truffa. Così gli autisti sono diventati 'esperti' - Nella53 : RT @MediasetTgcom24: Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - TerryEmpyre : RT @tempoweb: #DeLuca indagato per falso e truffa. Così gli autisti sono diventati 'esperti' - tempoweb : #DeLuca indagato per falso e truffa. Così gli autisti sono diventati 'esperti' -