Calcio Napoli, stop per Malcuit: trauma contusivo alla gamba (Di lunedì 7 settembre 2020) Il difensore del Calcio Napoli ha lasciato in anticipo la seduta odierna ed è in dubbio in vista dell’amichevole col Pescara. Terminato il ritiro a Castel di Sangro, il Calcio Napoli si e’ ritrovato questa mattina al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della stagione. La squadra, che venerdi’ affrontera’ in amichevole … Leggi su 2anews

