Caduta libera: oggi torna il game show di Gerry Scotti, le novità (Di lunedì 7 settembre 2020) Caduta libera: oggi torna il game show di Gerry Scotti, le novità oggi, lunedì 7 settembre 2020, alle ore 18,45 su Canale 5 torna Caduta libera, il game show condotto da Gerry Scotti giunto alla nona edizione. Dopo aver festeggiato, lo scorso novembre, il traguardo delle 800 puntate, il programma di Canale 5 torna con una scenografia rinnovata più colorata, luminosa e tecnologica. Nonostante le regole sul distanziamento e le norme di sicurezza, lo Studio 20 di Cologno Monzese sarà uno dei primi Mediaset a riaprire le porte al pubblico e, per i nuovi appuntamenti, il ... Leggi su tpi

