Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? (Di lunedì 7 settembre 2020) Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? Gli automobilisti che avrebbero dovuto pagare il Bollo auto 2020 in questi mesi e che risiedono in certe regioni possono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverse regioni italiane, oltre il 50% dell’intero Paese, si è deciso per la sospensione del pagamento e quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Bollo auto è infatti un’imposta regionale, pertanto sono le regioni ... Leggi su termometropolitico

HgMarco : @matteosalvinimi Vendo bellissima Panda750 Young 2 monoproprietario, immatricolata luglio 1990, 180.000 km. Auto s… - anninavigneto : RT @AlbertoLetizia2: Volevo comprare un'auto nuova, ma poi mi hanno detto che devo anche pagare le spese per carburante, bollo, assicurazio… - robifacc : RT @AlbertoLetizia2: Volevo comprare un'auto nuova, ma poi mi hanno detto che devo anche pagare le spese per carburante, bollo, assicurazio… - ChaimBenChaim : @VeroDeRomanis Copio da Alberto Letizia e in piedi applaudo : “Volevo comprare un'auto nuova, ma poi mi hanno detto… - MissMar16662447 : RT @AlbertoLetizia2: Volevo comprare un'auto nuova, ma poi mi hanno detto che devo anche pagare le spese per carburante, bollo, assicurazio… -