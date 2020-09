Astronomia, 67P/Churymov-Gerasimenko: una cometa arcobaleno con un cuore spugnoso (Di lunedì 7 settembre 2020) Un cuore spugnoso con una dura facciata – il luogo in cui riposa il lander di Rosetta sulla cometa 67P/Churymov-Gerasimenko sta rivelando più informazioni sull’interno di questo corpo dalla forma di ‘paperella’ che gira intorno al Sole. Un recente studio suggerisce che l’interno della cometa è più poroso del materiale vicino alla superficie. I risultati confermano che la radiazione solare ha modificato in modo significativo la superficie della cometa durante il suo viaggio nello spazio tra le orbite di Giove e della Terra. Il calore proveniente dal Sole scatena un’eruzione con conseguente ricaduta di materiale. Localizzare, localizzare, localizzare. Questa era la chiave per lo ... Leggi su meteoweb.eu

