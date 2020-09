Apple iPad Pro, tablet 11 pollici con 190 euro di sconto su Amazon (Di lunedì 7 settembre 2020) Se state cercando una soluzione alternativa al portatile ma altrettanto valida per la produttività in mobilità, Apple iPad Pro da 11 pollici potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Il modello in offerta oggi su Amazon, versione sviluppata dall’azienda di Cupertino proprio per gli utenti professionali che hanno bisogno di potenza e funzionalità per gestire il proprio flusso di lavoro in maniera efficiente, passa da 1289 a 1099 euro, con un risparmio di 190 euro, grazie allo sconto del 15%. Come detto Apple ha ridisegnato il suo tablet classico per facilitare produttività e multitasking. Il display ad esempio ha cornici sottili, in modo da massimizzare la superficie disponibile per ... Leggi su ilfattoquotidiano

