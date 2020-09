"Agenti di Lautaro a Milano". Altro assalto del Barcellona all'argentino: Inter, occhio (Di lunedì 7 settembre 2020) occhio, Inter: il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez, vecchio pallino blaugrana. Secondo quanto rivelato dallo spagnolo Sport, infatti, gli Agenti del Toro sono attesi in settimana a Milano a cui riveleranno le intenzioni del Barcellona. Il club offre 65 milioni più un giocatore, offerta ritenuta bassa dall'Inter, che vuole 85 milioni cash. Due mesi dopo, insomma, le distanze restano le stesse (anche perché i giocatori messi sul piatto dal Barcellona, a partire da Firpo, non piacciono granché ad Antonio Conte e Beppe Marotta). Lautaro, da par suo, non spinge per andare via, ma certo un ritocco all'ingaggio all'Inter renderebbe il tutto più semplice. Insomma, ... Leggi su liberoquotidiano

calciomercatoit : ??#Inter, il #Barcellona non molla #Lautaro ma la società vuole il rinnovo. Agenti attesi a Milano ??#CMITmercato - _SiGonfiaLaRete : #Barcellona di nuovo forte su #Lautaro - BombeDiVlad : ???? #Barcellona, pronto un nuovo assalto a #LautaroMartinez: le cifre Presto gli agenti dell'attaccante argentino s… - TuttoMercatoWeb : Barcellona torna forte su Lautaro: gli agenti vedranno l'Inter, proposti 65 milioni e un giocatore - MomentiCalcio : #Inter, il #Barcellona ripiomba su #LautaroMartinez: gli agenti in settimana in Europa per sbloccare la trattativa -