Adl prende posizione: “Caldoro? Impegnato a non farsi doppiare da De Luca” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aurelio De Laurentiis tramite il suo canale social di Twitter risponde a Stefano Caldoro candidato alla presidenza della regione Campania contro l’attuale governatore Vincenzo De Luca. “De Laurentiis fa sponda a De Luca? Piuttosto compri i giocatori. Da tifoso spero che compri giocatori per vincere, invece di chiedere soldi alla Regione. Noi vogliamo la vittoria del Napoli”, questa la frase del candidato del centrodestra che ha scatenato l’ira del patron azzurro. “Caro Caldoro – scrive De Laurentiis – , è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo juventino e Comunista De Luca, di cui io sono amico dal 1994. Le tue sterzate non hanno senso per un candidato che ha già perso la battaglia elettorale. Inoltre, quando ... Leggi su anteprima24

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di calcio e finanza, ha parlato in un’intervista a Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24. Il riferimento è alle parole di ...

La Fiorentina è tornata su Milik. Il Napoli pronto allo sconto per lasciar partire il polacco. De Laurentiis vorrebbe Castrovilli. Altri no della Fiorentina Si sofferma sulla situazione di Arek Milik ...

