Willy: il ragazzo dal sorriso dolce che sognava la Roma (Di domenica 6 settembre 2020) A Paliano, provincia di Frosinone, tutti conoscevano Willy e la sua famiglia. Lui, un ragazzo di 21 anni dal sorriso smagliante, e gli occhi dolci pieni di sogni che non vedrà mai realizzare perché sulla sua strada ha trovato una morte atroce. Il suo ultimo gesto su questa terra, hanno raccontato i diversi testimoni ai carabinieri, è stato quello di voler sedare una rissa e difendere un amico, trovandone lui stesso la morte. Sono quattro le persone arrestate, tutti giovani, di età vicina a quella di Willy, che dopo l’aggressione non hanno fatto altro che fuggire e andare in un bar. Chi era Willy Monteiro Duarte Nato in Italia da genitori di origine capoverdiana, residenti a Paliano ed entrambi impiegati come braccianti in un’azienda agricola. ... Leggi su thesocialpost

