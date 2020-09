Willy, il cameriere buono che sognava la Roma: morto per sedare una rissa (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - rissa finita in tragedia questa notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è rimasto vittima di un violento litigio che ha coinvolto più persone: secondo la prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato preso a calci e pugni fino a che non è morto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno fermato quattro persone: le loro posizioni sono al vaglio, per accertare le responsabilità individuali. Gli amici: era un ragazzo tranquillo Willy Monteiro Duarte potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona per via del colore della sua pelle. Ne sono convinti gli amici e un genitore di un suo compagno della squadra di calcio sentiti dall'AGI. "Mai un litigio, mai un problema adolescenziale o di scuola. Sempre ... Leggi su agi

IzzoEdo : #Willy, il cameriere buono che sognava la #Roma: morto per sedare una #rissa - IzzoEdo : #Willy, il cameriere buono che sognava la #Roma: morto per sedare una #rissa -