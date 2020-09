Uragani nel Mediterraneo? È un rischio concreto. Nel frattempo, aumentano i T.L.C. (Di domenica 6 settembre 2020) Gli scienziati avvertono costantemente che il clima cambia, che la temperatura aumenta, che nel futuro avremo condizioni meteo sempre più estreme. In questi giorni, nel Mediterraneo orientale è in atto la peggiore ondata di calore mai registrata. Questo è meteo estremo. Si dice che il clima Mediterraneo sta assumendo alcune caratteristiche che troviamo nei climi tropicali. Inoltre, nel fine Estate, le sue acque superficiali diventano molto calde. Talvolta si registrano valori fin sino i 30°C anche in Italia. Ma la domanda che ci poniamo è se si formeranno nel futuro dei veri Uragani anche nel Mediterraneo. Si possono fare solo ipotesi, ma il rischio appare concreto, anche se non avremo mai fenomeni meteo come nel Golfo del Messico, ... Leggi su meteogiornale

