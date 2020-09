Ue, imprese: Italia 18esima nel Global Attractiveness Index 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) L’Italia è al 18esimo posto del del Global Attractiveness Index (GAI), il rapporto che mappa 144 economie del mondo e cerca di cogliere in che modo cambia la “geografia dell’attrattività” al variare della velocità di ogni Paese rispetto agli altri, prendendo a riferimento quattro macro-aree (apertura, innovazione, dotazione ed efficienza). L’Italia conquista il 18esimo posto, ma peggiora lo score: 60,36 quest’anno contro il 61,15 del GAI 2019. L’Indice beneficia dell’audit indipendente condotto dal Centre on Composite Indicators and Scoreboards del Joint Research Centre della Commissione Europea e del contributo di un Comitato Scientifico composto da Ferruccio de Bortoli (Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione Vidas) ed ... Leggi su ildenaro

Il commissario di Forza Italia in Toscana Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta, è stato ricoverato per un lieve malore all'ospedale di Pontremoli (Massa Carrara). Mallegni aveva participato nel ...

RABAT, 06 SET - Il Marocco riapre ai turisti, seppure sotto certe condizioni. Una prenotazione d'hotel e il test anti-Covid negativo basteranno per varcare i confini. È la Confederazione nazionale del ...

