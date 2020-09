Terrore a Birmingham: almeno 4 persone accoltellate vicino all’Arcadian Center (video) (Di domenica 6 settembre 2020) Diverse persone sono state accoltellate nella notte a Birmingham, nella zona centrale della città. La polizia britannica ha detto che ci sono state “un certo numero” di vittime e che si tratta di «un grave episodio». Tuttavia, la gravità delle loro ferite non è stata resa nota. Il primo accoltellamento è avvenuto dopo la mezzanotte e mezza. La polizia di Birmingham: “Ci sono diversi feriti” “Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona”, ha aggiunto la polizia. Le aggressioni sono avvenute nell’area di Snow Hill e vicino all’Arcadian Centre di Birmingham. Le due aree distano circa mezzo miglio. È stata inoltre allestita una tenda forense in Irving Street, a pochi passi ... Leggi su secoloditalia

