Striscia La Notizia, inviato lascia il programma dopo dieci anni (Di domenica 6 settembre 2020) Si prepara a tornare in onda Striscia la Notizia, nella sua nuova edizione nonché prima incarnazione post-Covid. Come molti altri programmi analoghi, anche il tg satirico di Antonio Ricci dovrà passare attraverso una serie di accorgimenti di natura sanitaria, sia in studio che in fase di registrazione dei servizi, per garantire la sicurezza del cast e della troupe; in onda dall’ultima settimana di settembre, lo show non mancherà di rivelarsi per tempo con tutte le sue novità. Non ultimo, non mancherà il ricordo di Philippe Daverio, storico volto del cast venuto a mancare negli scorsi giorni. Addio a Edoardo Stoppa, dopo dodici anni trasferitosi a bordo di Ogni Mattina; Striscia la Notizia saluta l’inviato, nel cast dal ... Leggi su velvetgossip

