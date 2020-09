Sgarbi premia l'attrice e la tocca? Covid-panico, lei sbrocca: al Festival di Venezia finisce malissimo | Video (Di domenica 6 settembre 2020) Tensione al Festival del cinema di Venezia. Tutta "colpa" di Vittorio Sgarbi, che non nutre grande fiducia nelle misure di distanziamento sociale per il contenimento del coronavirus. E così, come mostra il Video del Corriere.it che potete vedere qui sotto, ecco che durante la consegna dei premi Kinéo la tensione sale alle stelle. La ragione? Sgarbi deve premiare l'attrice abruzzese Sara Serraiocco, 30 anni. E quando lo fa, le stringe le entrambe le mani. Lei tentenna, poi si ritrae e sbotta a bassa voce: "Teniamo le distanze, dobbiamo rispetto a chi è ammalato". E ancora, si sente il presentatore affermare: "Vittorio, ti prego". Dunuqe la replica secca del critico d'arte, pronunciata con voce calma: "Vero, non porto la mascherina per favorire le ... Leggi su liberoquotidiano

