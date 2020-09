Sgarbi: «Berlusconi non darà ai suoi nemici la soddisfazione di andarsene. Lui ama la vita» (Di domenica 6 settembre 2020) «Silvio Berlusconi vive male il ricovero. Aveva fatto di tutto per evitare il contagio. Poi lotterà, come sempre. Siccome sa benissimo di avere molti nemici non vuole dar loro la soddisfazione di andarsene». Lo afferma Vittorio Sgarbi, in un’intervista a Repubblica. Il critico d’arte precisa inoltre di non avere teorie «proprie» sul coronavirus, ma di rifarsi direttamente a quelle «dei professori Zangrillo, Clementi, Gismondi, Rigoli». Tutti esperti «che affermano che la letalità è ormai quasi azzerata». Sgarbi: «Berlusconi lo conosco dal 1989» «E Briatore, Zingaretti, Ascani e tantissimi altri ci dicono che dal Covid si guarisce. Mi chiedo allora ... Leggi su secoloditalia

