Sanremo 2021, Amadeus a sorpresa: «Senza pubblico non si farà» (Di domenica 6 settembre 2020) Sanremo 2021? Senza pubblico non si farà. A svelarlo è il conduttore Amadeus, che si è detto disposto a rinunciare alla kermesse canora nel caso in cui questa non possa aver luogo nella sua forma tradizionale per via del Coronavirus. Il Festival di Sanremo 2021, come saprete, dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 febbraio. «Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston ... Leggi su urbanpost

