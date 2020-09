Referendum, Di Maio: "Taglio non è spot ma qualcosa di unico" (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Stiamo girando la Puglia, incontrando migliaia di persone che ci chiedono di andare avanti. Di non mollare. Perché continuano a credere nel cambiamento, hanno fiducia nel MoVimento e noi sentiamo tutta la responsabilità di dover dare delle risposte concrete". Lo scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio, sottolineando che "il Taglio di 345 parlamentari non é uno spot elettorale, non è uno slogan, ma è qualcosa di concreto, di unico, che anche altri Paesi iniziano a guardare con interesse". "Anche oggi - prosegue il ministro degli Esteri - un illustre costituzionalista, Enzo Cheli, ex giudice della Corte Costituzionale, si è schierato a favore del Referendum del 20 ... Leggi su liberoquotidiano

Di Maio Ha aggiunto: "Anche oggi un illustre costituzionalista - Enzo Cheli, ex giudice della Corte Costituzionale - si è schierato a favore del referendum del 20 e 21 settembre, perché questa riforma ...

