Pasta e ceci cremosa (Di domenica 6 settembre 2020) La è un primo piatto veramente gustoso, appetitoso e soprattutto leggero. Comodo per ogni stagione, basta far raffreddare un po’ la Pasta, e soprattutto per ogni situazione sia quando rientrate a casa tardi sia quando volete presentare qualcosa di diverso a tavola. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 300 grammi di Pasta450 g di ceci precotti (o 250 g di ceci secchi)2 spicchi d’aglio2-3 rametti di rosmarino1 peperoncino piccante4-5 cucchiai di olio evoTimo essiccato q.b.Sale fino q.b.2 lt d’acquaIniziamo la preparazione della mettendo i ceci secchi in ammollo almeno 6-8 ore prima. Se invece non utilizzate i ceci secchi potete saltare questo passaggio. A questo punto iniziate la preparazione del soffritto per ... Leggi su termometropolitico

