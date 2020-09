Lopalco s'inventa il complotto: "Virus sparito per favorire il nord" (Di domenica 6 settembre 2020) Angelo Federici Il virologo accusa il nord di aver favorito il contagio per far ripartire il mercato delle cliniche private La vita è un giro di valzer. Lo sa bene Pierluigi Lopalco che, dopo esser stato onnipresente in tv nei mesi più difficili dell'epidemia, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Puglia. Una sorta di Batman della sanità: quando indossa il camice fa il virologo, con maglietta e chiodo (giacca e cravatta sono ormai cose vetuste) il politico. Scelta legittima, sia chiaro. Quello che non comprendiamo è perché Lopalco debba mettersi a fare politica sfruttando il Covid-19 (cosa di cui, tra l'altro, accusa gli avversari). Secondo quanto riporta Il Corriere, per il professore la ripresa dei contagi sarebbe infatti da ricercare in un machiavellico piano del ... Leggi su ilgiornale

andytax1976 : RT @SennaGianMarco: Quindi spiegatemi, mettiamo in croce @azangrillo perché si esprime in base a ciò che vede nelle corsie dei suoi reparti… - SplendorSolis00 : RT @SennaGianMarco: Quindi spiegatemi, mettiamo in croce @azangrillo perché si esprime in base a ciò che vede nelle corsie dei suoi reparti… - GiuseppinaCate1 : RT @SennaGianMarco: Quindi spiegatemi, mettiamo in croce @azangrillo perché si esprime in base a ciò che vede nelle corsie dei suoi reparti… - peteremm57 : RT @SennaGianMarco: Quindi spiegatemi, mettiamo in croce @azangrillo perché si esprime in base a ciò che vede nelle corsie dei suoi reparti… - GiovanniMattana : RT @SennaGianMarco: Quindi spiegatemi, mettiamo in croce @azangrillo perché si esprime in base a ciò che vede nelle corsie dei suoi reparti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco inventa Lopalco prende in giro i No-Vax, che inventano un nuovo complotto per potersi vaccinare contro il Covid-19 Globalist.it