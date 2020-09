Live F1, Diretta GP Monza: Hamilton comanda sereno, Leclerc 13°, Vettel senza freni (Di domenica 6 settembre 2020) 5° giro - Hamilton + 2"8 Sainz poi Norris Perez Ricciardo Bottas Verstappen Stroll Ocon e Gasly che si era urtato alla prima curva dopo il via con Albon3° giro - Verstappen supera... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : Ancora in diretta da Cernobbio! #Cernobbio2020 @Ambrosetti_ ?? LIVE ?? - matteosalvinimi : In diretta su Tgcom24, in collegamento da Lonigo. Buon pranzo Amici. #Tgcom24 @MediasetTgcom24 ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : Ancora nello splendido Veneto, ora in diretta da Lonigo, presentando i candidati della provincia di Vicenza. State… - leggoit : Live #F1, Diretta GP Monza: Hamilton scatta al comando davanti a Sainz e Norris - UgoBaroni : RT @SkySportF1: CI SIAMO! Si spengono i semafori a Monza: LIVE il GP d'Italia: diretta su Sky Sport #F1 e Sky Sport Uno, canale 207 e 201… -