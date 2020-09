Il mosaico del Recovery plan (Di domenica 6 settembre 2020) ... difficilmente negata, tutt'al più contrattata, e il fatto di mettere il Parlamento davanti al fatto compiuto, il decreto è immediatamente in vigore, con la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale", e ... Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : mosaico del A scatolone o a mosaico? Teoria e tecnica del Recovery plan Il Foglio Adele Gerardi racconta il suo libro su Marsala. Oggi la presentazione a Baglio Tumbarello

Questo pomeriggio, ore 17.30, l'evento #TRANSIZIONI. Dialoghi sul contemporaneo futuro prossimo animerà lo spazio del Baglio Tumbarello di Marsala. Al centro del dibattito, che coinvolgerà molti impor ...

A scatolone o a mosaico? Teoria e tecnica del Recovery plan

In un mosaico le tessere s’incastrano alla perfezione per concorrere a un’opera unitaria. Un contenitore, invece, può ospitare tante cose, anche molto diverse tra loro, senza nessuna particolare coere ...

