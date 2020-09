Focaccia sottile croccante (Di domenica 6 settembre 2020) La Focaccia sottile non ha stagione, è buona sia in pieno inverno che in estate per un pranzo fresco al mare. Basta un formaggio fresco, un pomodoro e il pranzo è servito. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 500 g di farina 0 o 006 grammi di lievito di birra fresco500 ml di acqua a 22-24°C15 g di sale finoOlio (per spennellare la teglia e per fare l’emulsione)Rosmarino (Facoltativo)Per preparare la Focaccia sottile iniziate mettendo in un contenitore o nella ciotola dell’impastatrice metà dell’acqua per sciogliere il lievito, poi aggiungete la farina e iniziate ad impastare. Se utilizzate l’impastatrice lasciate impastare lentamente, aggiungete il sale e continuate ad impastare ad una velocità sempre ... Leggi su termometropolitico

Una focaccia velocissima? Eccola! E condita solo con verdure diventa anche leggera. Per diminuire ulteriormente l’indice glicemico, basta usare la farina integrale! Tempo di preparazione: 40 minuti Mo ...

